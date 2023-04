The Last of Us Parte 1, PC e PS5 in un nuovo video confronto dopo la patch 1.0.2.0

Altro giro, altro video confronto per le versioni PC e PS5 di The Last of Us Parte 1, con ElAnalistaDeBits che ha voluto mettere nuovamente fianco a fianco le due edizioni del remake al fine di verificare cosa sia cambiato dopo la patch 1.0.2.0.

Come sappiamo, l'ultimo aggiornamento per The Last of Us Parte 1 risolve diversi problemi ma non è ancora l'update risolutivo per un porting che, come ripetuto più volte anche nella recensione di The Last of Us Parte 1 per PC, è arrivato all'appuntamento con il lancio in pessime condizioni.

Stando a questa nuova analisi, la patch sistema alcune animazioni, riduce i tempi di caricamento su PC e Steam Deck, ottimizza quantomeno in parte l'uso della memoria video e rende leggermente meno problematico l'annoso processo di compilazione degli shader, ma le prestazioni appaiono fondamentalment invariate.

ElAnalistaDeBits specifica di aver sperimentato un maggior numero di crash dopo l'ultima patch che non prima, al contrario di quanto sostenga Naughty Dog, e che in generale sono ancora tanti i problemi che il team di sviluppo dovrà risolvere prima di consegnarci una conversione all'altezza delle aspettative.

Come già accennato, la mancanza di novità concrete sul piano delle prestazioni implica che su Steam Deck The Last of Us Parte 1 continua a girare a fatica, incapace di offrire un frame rate stabile a 30 fotogrammi pur con il preset minimo e l'FSR attivo.