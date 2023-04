Star Wars: Il Ritorno dello Jedi torna al cinema per il 40esimo anniversario, nuova locandina

Il Ritorno dello Jedi, capitolo conclusivo della trilogia originale di Star Wars, tornerà al cinema in occasione del 40esimo anniversario, il prossimo 28 aprile: la data si riferisce per il momento agli Stati Uniti, in attesa di conferme per quanto concerne l'Italia.

L'annuncio è avvenuto nel corso della seconda giornata della Star Wars Celebration, durante un panel che ha visto la partecipazione di alcuni componenti del cast originale della pellicola, nello specifico Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams (Lando Calrissian), Ian McDiarmid (l'Imperatore) e Warwick Davis (Wicket).

Anche Harrison Ford (Han Solo) si è fatto vedere, sebbene soltanto nell'ambito di un video messaggio. "Siete voi, i fan, che mantengono queste storie in vita e sono grato per le opportunità che il vostro amore per questi film mi hanno dato nel corso della mia carriera", ha detto. "Grazie, e che la Forza sia con voi."

Contestualmente è stata rivelata anche la nuova locandina del film realizzata da Matt Ferguson, che sottolinea l'occasione dell'anniversario e raffigura Luke Skywalker con la sua spada laser, davanti a lui Palpatine e sullo sfondo Darth Vader, la Morte Nera e una serie di veicoli dell'Impero.