Super Mario Bros. Il Film è il più venduto su Amazon, ma si tratta della pellicola del 1993

Il film di Super Mario Bros. al momento è primo nella categoria film e Serie TV della divisione americana di Amazon. No, non stiamo parlando della pellicola arrivata pochi giorni fa nelle sale cinematografiche di tutto il mondo pochi giorni fa, ma piuttosto del poco apprezzato live action del 1993.

Evidentemente il successo del film di Illumination ha influenzato in maniera sostanziale le vendite della versione DVD del vecchio adattamento cinematografico, vuoi un po' per curiosità, vuoi per nostalgia o vuoi per un malinteso. Non è da escludere infatti che in molti abbiano acquistato per sbaglio la pellicola del 1993 confondendola con quella più recente di Illumination. A riprova di ciò, le vendite del vecchio film hanno superato persino i preordini della versione home-video su Blu-Ray di quello del 2023.

Il film di Super Mario Bros. del 1993 vede Mario (Bob Hskins) e Luigi (John Leguizamo) viaggiare in un universo parallelo per salvare la principessa Daisy (Samantha Mathis). All'epoca la pellicola, la prima trasposizione sul grande schermo di un videogioco, venne fortemente criticato per la trama e i toni che si discostavano troppo da quello del materiale di origine.

Ha totalizzato al botteghino ricavi per 38,91 milioni di dollari in tutto il mondo, molti di meno rispetto a quelli già incassati da Super Mario Bros. Il Film (Illumination) nei primi giorni, che tra l'altro ha già battuto il record di Frozen 2 nell'ambito delle opere di animazione.