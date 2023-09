Fallout 76 rischiava la chiusura prima dell'arrivo su PlayStation Now, rivela una mail

Fallout 76 rischiava la chiusura prima dell'approdo sulla piattaforma streaming PlayStation Now: lo rivela una mail inviata nel 2021 da Phil Spencer a diversi colleghi di Microsoft, in cui si discuteva appunto dello stato del titolo Bethesda.

"A mio avviso Fallout 76 si trova in una posizione interessante", scriveva Spencer. "Ovviamente è partito male, ma il team di sviluppo è rimasto concentrato per migliorarlo e allargarne la base d'utenza."

"La sensazione è che abbiamo bisogno di vedere il gioco raggiungere i 10 milioni di utenti attivi mensili o decidere di passare oltre, e se credete che PlayStation Now possa essere utile per fargli guadagnare rilevanza, allora per me va bene."