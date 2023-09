Capcom rifiuterebbe un'offerta di acquisizione da parte di Microsoft, dice il COO

Quando gli è stato chiesto cosa farebbe se Microsoft arrivasse da lui con una generosa offerta, Tsujimoto ha quindi detto che declinerebbe gentilmente in quanto è convinto che sarebbe meglio per entrambe le realtà restare partner alla pari .

Interrogato in merito alle varie fusioni avvenute negli ultimi anni all'interno dell'industria videoludica, Tsujimoto ha detto che c'è stato un momento in cui Capcom era diventata l'obiettivo di un'acquisizione .

E allora compriamo Nintendo!

Come rivelato da alcune mail interne, trafugate per via del clamoroso leak avvenuto nelle scorse settimane, Phil Spencer sogna l'acquisizione di Nintendo e starebbe seguendo una strategia in tal senso ormai da qualche tempo.

Che poi tale ambizione si concretizzi o meno è un altro paio di maniche, specie alla luce del fatto che ormai si gioca a carte scoperte proprio a causa di questa fuga di notizie, che ha determinato senza dubbio danni e imbarazzo per la casa di Redmond.