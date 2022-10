Microsoft stava per acquisire Capcom, almeno così vuole una voce di corridoio

Stando a una nuova voce di corridoio, riportata e confermata dall'insider Speshal Nick, circa due anni fa Microsoft stava per acquisire l'editore giapponese Capcom, affare poi saltato per non meglio precisati motivi. Speshal Nick, che ha toccato l'argomento nell'ultimo episodio del podcast XboxERA, è considerato un insider affidabile, soprattutto per quanto riguarda i fatti interni di Microsoft.

Purtroppo non ci sono dettagli in merito, nel senso che non sono stati spiegati i termini dell'ipotetico affare e non è noto come mai non sia andato in porto. Non è chiaro nemmeno a che punto si sarebbero arenate le eventuali trattative. In effetti, dalle poche cose dette dall'insider, è impossibile ricostruire l'accaduto, sempre che sia accaduto davvero qualcosa.

Detto questo, che la casa di Redmond sia interessata ad acquisire compagnie giapponesi, o più semplicemente a stringere collaborazioni forti, è cosa nota, visto il recente viaggio di Phil Spencer in Giappone, dove ha stabilito diversi contatti importanti.

Sul caso specifico, va detto che Microsoft ha sempre avuto un ottimo rapporto con Capcom. Basti pensare ai titoli esclusivi lanciati in passato sulle piattaforme Xbox per rendersene conto, come Dead Rising 3, che fu uno dei titoli di lancio di Xbox One. Questo non significa che in futuro l'acquisizione si farà, ma solo che le due compagnie devono essere in stretto contatto.