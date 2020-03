Coronavirus, calciatori del Napoli sfidano i tifosi a Call of Duty su PS4

Il Coronavirus e la limitazione forzata degli spostamenti stanno dando vita a iniziative veramente simpatiche, come questa di due calciatori del Napoli, ovvero Hysay e Mario Rui, che hanno deciso di stimolare la permanenza a casa sfidando i tifosi a partite di Call of Duty su PS4.



Questo periodo di permanenza forzata a casa può dunque diventare occasione per giocare a Call of Duty con i propri beniamini, come possono fare i tifosi del Napoli con Elseid Hysaj e Mario Rui: in una Instagram Story del primo dei due, infatti, il difensore del Napoli ha invitato tutti a giocare con lui e con il compagno di squadra a Call of Duty: Warzone.



"Ragazzi, dato che dobbiamo stare a casa ci possiamo intrattenere giocando a COD insieme al mio amico Mario Rui", ha scritto Hysaj sul social network, concludendo con un "Vi aspettiamo".



A quanto pare, sebbene non sia specificato nel messaggio, in base alla foto pubblicata sembra che il gioco in questione si Call of Duty: Warzone, ovvero il nuovo battle royale di Activision distribuito gratuitamente, dunque aperto a tutti.



Nella foto pubblicata è possibile vedere la tag di Elseid Hysaj su PSN, ovvero "Elsi234", dunque potete cercarlo direttamente sulla piattaforma online di PS4 per cercare di organizzare una partita a Call of Duty: Warzone.



Nel frattempo, sono molte le iniziative lanciate durante questo difficile periodo di lotta contro il Coronavirus, dai giochi gratis offerti attraverso codici online all'iniziativa benefica AK Charity Challenge.