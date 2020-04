Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 01/4/2020

Le offerte Amazon ripartono con un certo vigore, almeno numerico, visto che a guardare bene gli sconti effettivi sono spesso inferiori a quanto sembrerebbe. Ma nella stragrande maggioranza dei casi il prezzo finale rende comunque piuttosto allettante una selezione fatta di smartphone già caratterizzati da un buon rapporto tra prezzo e qualità, di dispositivi audio di alto livello e di Smart TV.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.