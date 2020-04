Fortnite, orsi e vasi di miele: un video per completare la sfida segreta

La sfida degli orsi e dei vasi di miele è una delle nuove proposte nascoste da parte degli sviluppatori di Epic Games su Fortnite Capitolo 2. La missione è stata aggiunta proprio in queste ore, e non viene indicata nei menù di gioco: completarla, però, è particolarmente conveniente, perché garantisce moltissimi punti esperienza al giocatore. Da qui la realizzazione della guida che state leggendo.

Per completare la sfida dei vasi di miele degli orsi su Fortnite Capitolo 2 dovrete recarvi in cinque luoghi precisi della mappa di gioco e interagire con i vasetti in questione. Capirete di aver agito correttamente quando sentirete un suono simile al ruggito di un orso; ogni vaso garantisce al giocatore 500 punti esperienza, mentre portando a termine l'intera sfida salirete di un intero livello.

Trovare i luoghi precisi in cui sono nascosti i vasi di miele non sarà facile, perché non si tratta praticamente mai di luoghi indicati sulla mappa di gioco. Per fortuna abbiamo questo pratico video, che vi basterà seguire passo passo. Considerate che il primo vaso si trova nella Foresta Frignante, dove dovrete già recarvi per completare la sfida degli gnomi e dei telescopi di Epic Games.