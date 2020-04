Fortnite, dove trovare gnomi e telescopi per completare la sfida segreta

Gli sviluppatori di Epic Games hanno aggiunto a sorpresa una nuova sfida segreta su Fortnite Capitolo 2: chiede ai giocatori di trovare gnomi e telescopi, e non è da escludere che si tratti di un'iniziativa simpatica pensata per il primo aprile 2020. In questa rapida guida vi spieghiamo come portarla a termine.

Completare la sfida di Fortnite degli gnomi e dei telescopi è particolarmente conveniente: in tutto bisogna trovare cinque postazioni, ognuna delle quali garantirà al giocatore 500 punti esperienza. A missione completata si riceverà inoltre un boost che farà salire il proprio account di un intero livello, così da avvicinarlo al completamento del Pass Battaglia della Stagione 2.

La posizione dei telescopi e degli gnomi coincide con l'intera area della Foresta Frignante, un territorio abbastanza vasto dove tra l'altro è presente anche la base segreta degli gnomi, nel sotterraneo di un'abitazione abbandonata. Il video qui di seguito riportato vi mostrerà passo passo dove trovare ogni singolo gnomo: interagite con la postazione che state visitando, prima di passare a quella successiva.