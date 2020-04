L'app Xbox per PC si aggiorna cambiando aspetto e diventando più veloce e leggera

L'applicazione Xbox per PC si è aggiornata cambiando aspetto, abbracciando il design React Native UWP e diventando più veloce e soprattutto leggera.

Questo cambiamento, al momento, è disponibile solo per tutti coloro che fanno parte del "Fast Ring" di beta test su PC, ma nel giro di poche settimane dovrebbe essere disponibile per tutti.

La nuova app Xbox per PC fa un nuovo balzo in avanti per quanto riguarda l'usabilità e la velocità dell'interfaccia, diventando in questo modo uno strumento sempre più piacevole da utilizzare per tutti i possessori di Xbox Game Pass per PC.

Grazie a quest'ultimo update, la nuova app (sempre in beta) abbraccia il nuovo design React Native UWP abbandonando il vecchio design basato su Electron. Questo cambiamento consente all'app di tagliare di circa il 50% il consumo di memoria, oltre che di essere molto più leggera: il file di installazione sarà di 60MB contro i quasi 300MB dell'app attuale.

Per il resto le funzionalità e l'organizzazione interna dell'applicazione rimarranno immutate, ma sarà più semplice e veloce navigare tra le diverse pagine per trovare i prossimi giochi da scaricare e giocare.

A proposito, sapete i Games with Gold di aprile 2020?

Nel caso in cui vogliate vedere l'app in azione, Windowscentral ha creato un breve video nel quale mostra tutte le novità.