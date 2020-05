Vodafone Happy Friday: regali e sconti del 15 maggio 2020

Come ogni venerdì che si rispetti, anche oggi venerdì 15 maggio 2020 torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday. Si tratta dell'iniziativa settimanale dell'operatore rosso italiano che punta a premiare con regali e sconti i clienti iscritti al programma di fidelizzazione in questione. Diamo dunque un'occhiata a tutte le iniziative.

Innanzitutto il Vodafone Happy Friday di oggi propone il 40% di sconto per l'acquisto di prodotti Nivea, Labello, Veet, Scholl e Optrex. Il lato positivo è che non è presente un limite minimo di spesa; quello negativo è che il coupon potrà essere usato sullo store online di Nivea entro e non oltre il prossimo 24 maggio 2020. Presso questo sito potete consultare i prodotti Nivea disponibili online

Il secondo regalo del Vodafone Happy Friday del 15 maggio 2020 consiste in 10 euro di sconto per gli acquisti sul negozio online di OVS; qui potrete utilizzarlo per una spesa minima di 40 euro, e avrete anche un po' più di tempo a disposizione, precisamente il tutto andrà portato a termine entro il 31 maggio 2020. Eccovi il sito di OVS.

Per ottenere regali e sconti del Vodafone Happy Friday di oggi dovrete accedere alla vostra app MyVodafone da Android e iOS entro e non oltre le 23:59 di oggi 15 maggio 2020. Ricordiamo che Vodafone si è impegnato nell'offrire, assieme a TIM, WINDTRE ed iliad, molte iniziative utili contro il coronavirus.