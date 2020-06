Immuni anche su Huawei e Honor, app disponibile su molti dispositivi

Immuni è l'app predisposta dal Governo Italiano per combattere il coronavirus in questa delicata fase di ripresa delle proprie abitudini quotidiane. Può essere installata gratuitamente su dispositivi Android e iOS, ma fino alle scorse ore restava inaccessibile per i possessori di uno smartphone Huawei o Honor. Problema risolto, a quanto pare. Almeno parzialmente.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, l'app Immuni è disponibile anche su Huawei e Honor, su moltissimi smartphone commercializzati da queste due società. Il problema, semmai, si pone per gli acquirenti dei più recenti dispositivi arrivati sul mercato negli ultimi mesi: difatti, a causa del divieto imposto dall'amministrazione Trump, i servizi di Google non sono più compatibili con le nuove versioni di Huawei. Ma se avete comprato il vostro smartphone lo scorso anno o ancora prima, allora nessun problema.

Fino a questo momento, gli smartphone Huawei e Honor basati su Android non erano compatibili con Immuni a causa di una versione modificata del sistema operativo, ma sono state sufficienti un paio di settimane per risolvere il problema. Vi abbiamo già spiegato come funziona la nuova app contro il coronavirus, quindi in quesa sede ci limitiamo a ricordare come lo Stato stia investendo molte risorse (anche pubblicitarie) per favorirne la diffusione: "Tornare a vivere normalmente è possibile. Immuni ci aiuta a farlo prima e senza rinunciare alla privacy".

Certo, magari cercate di capire quale sia la vera app Immuni, senza lasciare versioni negative ad applicazioni omonime perché in lingua inglese. Immuni, difatti, può essere scaricata in lingua italiana dal Google Play Store per Android, da App Store su iOS e presto anche da App Gallery.