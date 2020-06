Immuni, italiani capre scaricano l'app sbagliata e lasciano recensioni negative perché in inglese

Andando alla ricerca di Immuni, l'app governativa che aiuta a tenere traccia dei contagiati dal COVID-19 in Italia, molti italiani hanno finito per scaricare un'applicazione scolastica inglese chiamata Immune System. Capita a volte di scaricare un'app sbagliata, ma alcuni nostri connazionali hanno voluto dimostrare che la selezione naturale non sempre ci azzecca riempiendo Immune System di recensioni negative da una stella su Google Play. Il motivo? L'inglese, ovviamente.

Sostanzialmente, pur dopo aver avviato Immune System, molti non hanno capito il loro errore e hanno pensato che il governo avesse rilasciato Immuni completamente in inglese. Visto che spesso la stupidità va a braccetto con il nazionalismo, hanno purtroppo deciso di far sentire la loro voce protestando con veemenza contro un tale affronto.

Tra le recensioni, fortunatamente ora cancellate da Google, ma di cui alcuni benefattori come Antonio Polimeni hanno tenuto traccia, si potevano leggere perle del tipo: "Pessima. Tutto in inglese, installata vista e disinstattata.." oppure "App per italia peccato che è scritta tutta in inglese non hò la piu pallida idea di cosa c'è scritto," o ancora "Ne anche una parole in italiano". Da notare che abbiamo mantenuto gli errori nei testi.

Scaricare l'app Immuni da Google Play