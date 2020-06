PS5 in orizzontale avrà bisogno dello stand sia in edizione Standard sia Digital

Il design di PS5 continua a far discutere. Le linee della nuova console di Sony sono molto particolari e di impatto, ma forse non sono il massimo della praticità. Per esempio la console avrà bisogno di uno stand per poter stare in posizione orizzontale. Una nuova immagine pubblicata da Amazon, infatti, mostra entrambi i modelli, quello standard e quello digital, "sdraiati" su di un appoggio che sembra necessario per tenere le macchine in posizione salda.

In questa immagine compaiono i due modelli appaiati e il nuovo claim "Play has no limits". Oltre che il periodo di uscita, ovvero fine 2020. Quello che, però, cattura l'attenzione sono i due dischi neri che spuntano da sotto le console, i due supporti necessari -probabilmente- sia per dare stabilità a PlayStation 5 in questa posizione sia per garantire un flusso d'aria corretto anche nella parte inferiore della macchina.

Il design curvo e aggressivo di PS5, a questo indirizzo potete trovare l'analisi di un designer italiano, colpisce in verticale, ma sembra dare qualche problema in più in orizzontale, per via della mancanza di punti d'appoggio stabili. Per questo la base d'appoggio non solo sarà consigliata, ma necessaria.

In questo caso, però, l'aspetto asincrono della versione standard sembra aiutare e, nonostante le dimensione generose, grazie al lettore in basso a sinistra gli spazi sono meglio distribuiti e l'aspetto è più bilanciato.

Cosa ne pensate? Vi piacciono orizzontali?