Dirt 5, l'ambiziosa modalità carriera sarà presentata oggi in diretta

Codemasters ha annunciato di aver intenzione di presentare l'ambiziosa modalità carriera di Dirt 5 oggi 18 giugno 2020 alle 15:00. Il celebre studio inglese mostrerà un nuovo video del gioco in compagnia di Nolan North e Troy Baker, due della voci che hanno dato vita a questa esperienza.

È piuttosto strano che in un gioco di corse venga messa così tanta enfasi sulla modalità carriera, ma questa volta Codemasters sembra aver fatto le cose in grande. A partire dall'aver coinvolto Nolan North (Uncharted 4: Fine di un Ladro, Batman: Arkham Knight e Call of Duty: Black Ops II solo per citarne alcuni) e Troy Baker (The Last of Us: Parte 2, Far Cry 4 e Death Stranding) nel progetto.

Lo sviluppatore inglese definisce questa modalità "la più ambiziosa mai creata per Dirt" oltre che "una storia di corse, amplificata". Cosa vorrà dire non lo sappiamo, ma dovremo attendere ancora poco, dato che oggi alle 15:00 lo studio ci mostrerà il suo lavoro e perché è così orgoglioso di quello che ha fatto.

Ricordiamo che Dirt 5 ha anche l'ambizioso obiettivo di settare nuovi standard tecnologici sulla nuova generazione di console: Codemasters vuole che Dirt 5 abbia zero tempi di caricamento e giri a 4k e 120fps.

Cosa vi aspettare dalla presentazione?

💠 Thursday, June 18

💠 2pm BST

💠 #DIRT5 Career mode video

💠 @nolan_north, @TroyBakerVA, @donutmedia

💠 The story behind DIRT's most ambitious Career mode ever

You ready? 🖐️ pic.twitter.com/mDKKtfv5SC