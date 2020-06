Fortnite Stagione 3, la skin Fade è davvero simile a un agente di Valorant

Riferimenti e citazioni sono leciti, copiare un po' meno. Ma è davvero così facile stabilire chi copia e chi invece viene copiato? Nelle ultime ore, i giocatori di Fortnite Capitolo 2 hanno subito individuato una nuova skin della Stagione 3 che sembra davvero molto simile ad un costume già visto su Valorant.

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è arrivata ieri mattina, con il suo bel Pass Battaglia a pagamento: la prima skin che viene sbloccata, assieme alla sua versione femminile, è Fade, un ragazzo di colore. Dov'è che abbiamo la sensazione di averlo già visto? Ah sì, su Valorant: la community ha immediatamente riconosciuto un collegamento con l'Agente Phoenix.

L'immagine qui di seguito riportata vi mostra i due personaggi a confronto. D'accordo, non basta essere un giovane di sesso maschile per instaurare necessariamente un collegamento tra le due cose; neppure essere di colore. Ma andiamo: persino i tratti del visto e il taglio di capelli di Fade sono identici a quelli di Phoenix! Cambia soltanto il colore degli stessi. Non è la prima volta che Fortnite prende spunto da altri Battle Royale o titoli del momento, come ricorderete. La Skin Ark sembrava provenire direttamente da Overwatch, tempo fa.

Tra le novità della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 va sicuramente annotata la nuova mappa di gioco, finalmente diversa e praticamente per metà sommersa. Vi state divertendo, a 24 ore di distanza dal recente aggiornamento? Oppure siete passati a Valorant su PC?

