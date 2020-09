CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt fa salire i profitti del 243% nel 2020

The Witcher 3: Wild Hunt ha contribuito in maniera fondamentale ai profitti di CD Projekt RED anche nella prima metà del 2020, portandoli a segnare un +243% rispetto all'anno precedente.

Il terzo capitolo della serie basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, annunciato ieri anche per PS5 e Xbox Series X con upgrade gratuito per gli attuali possessori del gioco, ha goduto finora di tre differenti edizioni che hanno venduto molto bene.

Nello specifico, lo studio polacco ha dichiarato profitti netti per 63,93 milioni di dollari (+243%, appunto), vendite nette per 149,16 milioni di dollari (+88%) ed entrate operative pari a 67,94 milioni di dollari (+214%).

Sappiamo che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 è costato finora circa 121 milioni di dollari, ma i preorder del titolo hanno già cominciato a contribuire agli incassi di CD Projekt RED.

Sarà appunto su Cyberpunk 2077 che il team punterà nel prossimo futuro per guidare le vendite, anche se ulteriori progetti sono attualmente in cantiere, incluso a quanto pare un nuovo episodio di The Witcher.