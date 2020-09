The Unfinished Swan, uscita su PC o sequel in arrivo? Annapurna lascia degli indizi

The Unfinished Swan, l'originale avventura sviluppata da Giant Sparrow, potrebbe approdare su PC oppure tornare con un sequel: Annapurna Interactive sta stuzzicando gli utenti sui social con alcuni indizi.

Pubblicato originariamente su PS3 nel 2012 e portato poi su PS4 e PlayStation Vita nel 2014, The Unfinished Swan racconta una sorta di fiaba catapultandoci in un mondo completamente privo di colori, a cui però contribuiremo a dare nuova vita grazie a un pennello magico.

Il team di sviluppo si è poi dedicato a What Remains of Edith Finch, una toccante avventura a base unicamente narrativa (un cosiddetto walking simulator) che ha esaltato le capacità degli autori per quanto concerne lo storytelling.

Ora appunto potremmo assistere al ritorno del loro progetto d'esordio: l'ipotesi più plausibile è il lancio di una versione PC con eventualmente l'ufficializzazione dell'approdo su PS5 e Xbox Series X, così da rilanciare il franchise e magari pensare a un sequel.

Scopriremo probabilmente a breve quali siano le effettive intenzioni del publisher. Ecco qui di seguito i teaser pubblicati su Instagram e Twitter.