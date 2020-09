Call of Duty: Warzone, modalità notturna in arrivo? Ecco alcune immagini

Ad oggi e nel corso del 2020 Call of Duty: Warzone ha offerto davvero tanto ai propri giocatori, ma sembra che le sorprese non siano ancora finite: qualcuno avrebbe trovato riferimenti piuttosto eloquenti ad una modalità notturna.

Si tratta di una modalità di gioco mai vista prima in Call of Duty: Warzone e attualmente non disponibile; ma potrebbe arrivare presto, presumibilmente anche prima del lancio di Call of Duty Black Ops Cold War. Il primo leak di questa modalità lo si deve a ModernWarzone, account Twitter che sarebbe anche sicuro che sarà disponibile in Singolo, Coppie, Trio e Squadre.

Come se non bastasse, a convincere gli scettici ci penseranno le prime immagini che mostrano momenti di gioco immersi completamenti nel buio e con delle luci verdi; ovviamente saranno presenti dei visori ad hoc.

Bisogna infine tenere presente che questo materiale, benché apparentemente originale, non sembra essere presente all'interno dei file di gioco; potrebbe dunque anche trattarsi di un falso realizzato a regola d'arte. Cose di questo tipo sono all'ordine del giorno: in attesa di conferme da parte di Activision, prendete tutto con le dovute pinze.

🚨 BREAKING 🚨

A user sent us these images of what appears to be the first look at the nightfall mode in #Warzone!

We will let you decide for yourselves whether these are real or fake, none of this is from an inside source or the files. #CallOfDuty #ModernWarfare pic.twitter.com/SkZodCjBi5