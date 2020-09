eMule, nuovo aggiornamento disponibile dopo 10 anni

Vi ricordate di eMule, il famoso programma dedicato al file sharing peer-to-peer? "Famoso" andrebbe forse scritto tra molte virgolette ovviamente, perché l'avevate visto in azione, l'ultima volta, all'inizio degli anni Duemila. Beh, si è aggiornato.

Nel momento in cui scriviamo è disponibile il nuovo aggiornamento di eMule, il primo dopo 10 anni in cui è completamente sparito dai riflettori, e in cui naturalmente l'intero mondo di internet e della condivisione dei file è cambiato.

eMule potrebbe subito tornare alla mente perché legato allo spiacevole argomento della pirateria informatica: inizialmente, comunque, il programma permetteva di scambiarsi file di ogni tipo (musica, video, libri, interi videogiochi) in un periodo storico in cui non erano disponibili chissà quali alternative, non esistendo ad esempio uTorrent.

Per quanto riguarda l'aggiornamento in sé, gli sviluppatori hanno introdotto alcuni cambiamenti relativi alla sicurezza, e fatto un po' di manutenzione. Ma non sembrano in arrivo cambiamenti vistosi, né eMule tornerà probabilmente ai fasti di un tempo. Il forum ufficiale vi fornirà tutte le informazioni restanti che potrebbero interessarvi, qualora voleste approfondire.

Quali sono i vostri ricordi legati ad eMule? Lo avete ancora sul vostro PC? Probabilmente no, ma fatecelo sapere con un commento.