Among Us, Durex lo usa per una pubblicità dei preservativi

Durex fa parte della multinazionale Reckitt Benckiser, con la quale produce e distribuisce profilattici e altri prodotti utili per il benessere sessuale: questo è noto. Meno nota, invece, la genialità delle sue pubblicità sui social network, che ha portato Durex a scegliere Among Us per invogliare all'acquisto dei preservativi.



Sì, avete capito bene, Durex ha usato Among Us per una pubblicità sui preservativi. Più chiaro di così non sapremmo come presentarvi la questione: date un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata: