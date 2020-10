Crash Bandicoot 4: It's About Time disponibile da oggi su PS4 e Xbox One

Crash Bandicoot 4: It's About Time è disponibile a partire da oggi su PS4 e Xbox One. Si tratta di un grande ritorno per il personaggio creato da Naughty Dog, con un'avventura completamente inedita!

Accolto con ottimi voti dalla critica, Crash Bandicoot 4: It's About Time riprende la storia esattamente da dove l'avevamo lasciata, alla fine terzo episodio, per metterci di fronte a una nuova, terribile minaccia.

È arrivato il momento. Gli indimenticabili marsupiali, Crash e Coco Bandicoot, sono tornati per trasportare i giocatori in una eccitante e accidentata corsa di proporzioni cosmiche nel nuovissimo gioco, Crash Bandicoot 4: It's About Time. Il tanto atteso sequel della trilogia originale di Crash Bandicoot è disponibile oggi in tutto il mondo per PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e le console di Xbox One di Microsoft, inclusa Xbox One X.

Come primo titolo originale di Crash Bandicoot in oltre un decennio, oltre che il più grande di sempre, Crash Bandicoot 4: It's About Time è stato ricostruito da zero e porta con sé una carica di sfide assurde per i giocatori. Nel gioco, i giocatori scopriranno quattro potenti Maschere Quantiche, i guardiani dello spazio e del tempo, che devono essere riunite per riportare l'ordine nel multiverso.

I fan potranno giocare come Crash o Coco nel loro viaggio per salvare il multiverso e potranno persino indossare i panni del diabolico Dr. Neo Cortex, Dingodile o Tawna, ognuno dotato del proprio unico stile di gioco.

Molti livelli sono caratterizzati da un platform di precisione che i fan conoscono e amano e che cambierà la loro prospettiva, mentre in altri ci saranno boss enormi da sconfiggere, corse ad alta velocità e inseguimenti emozionanti. Ciò significa livelli di enormi dimensioni, boss più tosti e ancora più gameplay.

Lungo il percorso, Crash Bandicoot 4: It's About Time offrirà un divertimento fuori di testa dove i giocatori sbloccheranno ulteriori linee temporali e livelli Flashback, otterranno l'accesso alle aree bonus, oltre a guadagnare gemme, nuove skin cosmetiche, gemme colorate e più frutti Wumpa di quanto si possa immaginare.

Una modalità completamente nuova chiamata N. Verted regalerà ai giocatori prospettive alternative, effetti sonori, musica e, in alcune dimensioni, trasformazioni aggiuntive da sperimentare.

I fan possono anche cimentarsi nelle modalità Modern e Retro o competere testa a testa con un massimo di quattro giocatori nella modalità competitiva Bandicoot Battle o Pass N. Play, perché giocare insieme è più divertente.