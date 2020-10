The Witcher serie Netflix, Stagione 2: foto dal set mostrano Ciri con nuovo costume

La serie Netflix di The Witcher proseguirà con una stagione 2 che è attualmente in produzione, dopo lo stop imposto e tutti i rallentamenti conseguenti alla situazione difficile data dal coronavirus, ma alcune foto sono trapelate dal set della serie che mostrano in particolare Ciri con il suo nuovo costume.

Le foto sono state pubblicate in esclusiva da RedanianIntelligence.com, pertanto vi rimandiamo a questo link per poterle vedere al di là del piccolo teaser. Non sono molto chiare ma consentono di vedere qualcosa di una ambientazione all'aperto evidentemente forestale e soprattutto il personaggio di Ciri.

Dalle foto non si capisce bene se si tratti o meno dell'attrice Freya Allan, considerando che da alcune prospettive non sembra lei. Potrebbe dunque trattarsi di una controfigura, ma quel che conta è il costume indossando e la nuova acconciatura, probabilmente nella sua nuova configurazione da apprendista Witcher.

Nella seconda stagione, evidentemente, verrà affrontato anche l'addestramento di Ciri a Kaer Morhen, dove la ragazza imparerà le arti del combattimento e otterrà una divisa da Witcher. In alcune foto sono inoltre visibili altre figure: la figura alta e bionda potrebbe essere Lara Dorren, antenata di Ciri e leggendaria elfa con poteri magici, mentre l'attrice rossa potrebbe interpretare Cerro, la regina di Readania.

Di recente abbiamo saputo che la Stagione 2 ha perso un Witcher, con la mancanza di Eskel tagliato fuori a causa di una revisione generale della produzione, mentre ad agosto Henry Cavill aveva pubblicato una bizzarra foto dietro le quinte della seconda stagione.