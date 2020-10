Crash Bandicoot 4: It's About Time: ottimi i voti della critica

Emerse online le prime recensioni di Crash Bandicoot 4: It's About Time , i cui voti parlano complessivamente di un ottimo gioco, degno successore della trilogia originale. Toys for Bob sembra aver svolto un grande lavoro, premiato con giudizi che vanno dal 10 all'8, tendenti però verso il 9, con solo un voto appena sufficiente dato da VG247.

Stando alle recensioni, Crash Bandicoot 4: It's About Time riesce a celebrare le sue origini, pur rinnovando la sua formula. I fan ci troveranno dentro ciò che amavano dell'originale, ma i nuovi giocatori non saranno esclusi.

Prima di lasciarvi all'elenco completo dei voti ricevuti da Crash Bandicoot 4: It's About Time, vi invitiamo a leggere la nostra recensione, fresca di pubblicazione, in cui l'inossidabile Simone Pettine ha scritto:

Crash Bandicoot 4: It's About Time è la cosa più bella che sia accaduta al franchise del nostro (e vostro) marsupiale preferito, negli ultimi 20 anni. Dimenticatevi di tutto ciò che è stato pubblicato da Warped in poi: Crash Bandicoot, il vero Crash Bandicoot, è questo qui. Il capitolo più maturo e completo della serie, il più ricco di possibilità e divertimento; il più variegato dal punto di vista dell'offerta ludica vera e propria. Crash Bandicoot 4: It's About Time non smette mai di sorprendere, all'interno dei singoli livelli e dei suoi diversi mondi: in ogni dove c'è qualche nuova meccanica di gioco da sperimentare, qualche nuovo personaggio da provare, qualche cattivo da picchiare in modo originale. La Maschere Quantiche rappresentano la novità principale, e di per sé sarebbero bastate anche da sole; ma per Toys for Bob non bastava. E così è possibile giocare con Dingodile, Tawna e Cortex. E si possono riaffrontare i livelli con modalità mai viste prime, che a volte li modificano in modo tale da renderli irriconoscibili. E ci sono collezionabili in ogni dove. E se raccoglierete tutti i nastri Flashback, potrete rivivere addirittura la "nascita" di Crash e Coco, le loro origini nel laboratorio di Neo Cortex. E ci sarebbe anche altro di cui parlare, ma abbiamo già ampiamente terminato lo spazio disponibile. Budega, allora! O come diamine si scrive. Crash è tornato per davvero.