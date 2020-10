Hogwarts Legacy, Warner non è d'accordo con la Rowling, ma lei è libera di dirlo

L'eco dei commenti transfobici di J.K. Rowling non accenna a diminuire. Il presidente di Warner Bros. David Haddad ha voluto lasciare una dichiarazione riguardante lo sviluppo di Hogwarts Legacy. Haddad ha detto che la sua società non sta collaborando direttamente con la scrittrice e non è d'accordo con lei su molti argomenti, ma rivendica anche la libertà della Rowling di dire quello che vuole.

A riportare il commento è il solito Jason Schreier di Bloomberg. Secondo il suo report, Haddad avrebbe detto: "Sebbene J.K. Rowling sia la creatrice di Harry Potter e noi stiamo creando un gioco su questo universo grazie allo studio Portkey, stiamo parlando comunque di una cittadina privata. E questo significa che ha il diritto di esprimere la sua opinione personale sui social media. Potrei non essere d'accordo con lei e potrei non essere d'accordo con la sua posizione su una serie di argomenti, ma sono sicuro che ha il diritto di sostenere le sue opinioni".

Non solo, Warner sembra che stia lavorando proprio per rendere più inclusivo lo studio di sviluppo del gioco. WB Games, infatti, è entrato in contatto con le organizzazioni per i diritti LGBTQ e Haddad ha trascorso un'ora e mezza a parlare con il direttore del GLAAD. Ma nessuno ha mai menzionato la Rowling o Harry Potter.

