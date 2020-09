Hogwarts Legacy: J.K. Rowling non è coinvolta nel progetto, ha prontamente precisato Warner Bros.

Hogwarts Legacy è stata una grande sorpresa al PS5 Showcase di ieri sera, ma viste le polemiche costanti nei confronti dell'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, Warner Bros. si è affrettata a precisare che quest'ultima non è coinvolta direttamente nel progetto.

"J.K. Rowling non è direttamente coinvolta nella creazione del gioco, tuttavia i suoi straordinari scritti sono il fondamento di tutti i progetti all'interno del Wizarding World", ha precisato Warner Bros. nelle FAQ ufficiali sul nuovo gioco, sostenendo peraltro che Hogwarts Legacy "non è una nuova storia da parte di J.K. Rowling".

Dopo che il misterioso Harry Potter RPG ha popolato per molti mesi le voci di corridoio, è infine arrivata a sorpresa la conferma dell'esistenza del progetto con l'annuncio di Hogwarts Legacy, un action adventure ambientato nel mondo di Hogwarts, per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Sebbene il mondo di Harry Potter conti su milioni di appassionati, come probabilmente saprete l'autrice J.K. Rowling è finita recentemente al centro di varie polemiche a causa delle sue posizioni considerate transfobiche, che la scrittrice ha ribadito più volte con le sue esternazioni su argomenti inerenti il sesso e la transizione. Tanto è vero che gli stessi sviluppatori al lavoro sul gioco in questione si sono detti decisamente scossi dalle affermazioni dell'autrice.

La situazione potrebbe portare anche a un boicottaggio di Hogwarts Legacy, uno dei motivi che probabilmente hanno spinto Warner Bros. a precisare la posizione della scrittrice nei confronti del progetto. C'è da dire che, anche se quest'ultima risultasse completamente scollegata da Hogwarts Legacy, non si può negare che probabilmente acceda quantomeno alle royalties del gioco, dunque il gioco non è propriamente al sicuro da critiche e boicottaggi da parte di parte dell'utenza.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo all'anteprima di Hogwarts Legacy pubblicata proprio oggi su queste pagine.