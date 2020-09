Spider-Man: Miles Morales e Horizon Forbidden West su PS4: non c'è nulla da dispiacersi, dice Sony

Dopo la presentazione di PS5 e le sue grandi fanfare, sono emersi tutti gli elementi più dubbi legati alla prossima strategia di Sony in vista del lancio della nuova console, in particolare con il clamoroso annuncio di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West e Sackboy: A Big Adventure in arrivo anche su PS4, ma non c'è da dispiacersi, dice Jim Ryan.

La questione di per sé non è assolutamente negativa, ma assume un po' l'aspetto di una beffa se si pensa a come Sony abbia sempre promosso PS5 e le sue esclusive come un taglio netto con il passato, qualcosa di raggiungibile solo con il nuovo hardware e fruibile soltanto passando alla nuova console. Ad aggiungere ulteriore scorno, il fatto che queste informazioni sono arrivate solo dopo il PS5 Showcase, al di fuori della spettacolare presentazione di ieri sera e affidate a freddi comunicati stampa.

La questione non è stata presa bene da molti appassionati e futuri acquirenti di PS5, che hanno alquanto criticato la decisione di Sony, dopo aver abbracciato in pieno la visione delle generazioni come tagli netti con il passato. Tuttavia, non c'è nulla da dispiacersi, come affermato da Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment.

"Nessuno dovrebbe essere dispiaciuto", ha affermato Ryan in un'intervista al Washington Post, "Le versioni PS5 di quei giochi sono costruite da zero per sfruttare al massimo le caratteristiche della nuova console e offriamo un upgrade gratis da PS4 alle versioni PS5. È tutto incentrato sulla scelta offerta agli utenti, sono molto soddisfatto della situazione", ha affermato il capo di PlayStation.