PS5 non è retrocompatibile con i giochi PS3, PS2 e PS1, conferma Jim Ryan di Sony

PS5 non sarà retrocompatibile con i giochi PS3, PS2 e PS1, arriva anche la conferma da parte di Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, che ha riferito l'informazione direttamente in un'intervista pubblicata da Famitsu, in Giappone.

Sebbene la notizia non giunga proprio come una sorpresa, visto che la questione sembrava già abbastanza chiusa dalla mancanza totale di informazioni al riguardo emerse finora da fonti ufficiali, l'affermazione di Jim Ryan può essere considerata come chiusura definitiva dell'idea che PS5 possa essere compatibile con le console precedenti a PS4.

Partendo dalla notizia sul fatto che PS5 è retrocompatibile col 99% dei giochi PlayStation 4, Famitsu ha chiesto a Ryan se ci fossero novità sulla compatibilità con PS1, PS2 e PS3, ricevendo risposta negativa: "Teniamo a mente il modo in cui PS5 è specificamente progettata nella produzione del dispositivo", ha spiegato il CEO di Sony PlayStation, prendendola un po' alla larga.

"Considerando che PS4 ha già oltre 100 milioni di giocatori, abbiamo pensato che questi avrebbero voluto giocare i titoli PS4 anche su PS5, per questo abbiamo introdotto la compatibilità con PS4", e fin qui non ci piove, la compatibilità con la generazione attuale è ormai confermata.

"Oltre ad aver implementato questa, abbiamo concentrato i nostri sforzi nell'inserire l'SSD ad alta velocità e il nuovo controller DualSense allo stesso tempo. Dunque, sfortunatamente, non abbiamo potuto raggiungere anche l'implementazione di tali compatibilità". Sebbene le traduzioni dal giapponese siano sempre piuttosto complicate nel riportare precisamente il senso dei discorsi, le motivazioni addotte da Ryan menzionando SSD e DualSense non sono del tutto comprensibili e suonano come una strana scusa, a meno che non intenda dire che le caratteristiche di questi si riflettono nell'uso dei giochi PS4 e lo stesso non fosse possibile con le altre console.

In ogni caso, la compatibilità con PS1, PS2 e PS3 a questo punto sembra definitivamente esclusa per PS5, come d'altra parte si sospettava già da tempo. D'altra parte, non è propriamente una caratteristica perseguita più di tanto da Sony di recente, al contrario di quanto fatto da Microsoft che punta invece molto sulla retrocompatibilità di Xbox Series X migliorativa ed estesa fino alla prima Xbox.