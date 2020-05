Xbox Series X e retrocompatibilità: tutto quello che sappiamo

L'attesa della prossima generazione di console è diventata quasi palpabile. Si è praticamente arrivati a giugno 2020, eppure sono tantissimi gli aspetti che attendono ancora di essere chiariti, sia per quanto riguarda PlayStation 5 che Xbox Series X . Le punte di diamante delle rispettive società hanno presumibilmente ancora molti assi nella manica da mostrare: oggi Microsoft ha sceso il suo, cioè la retrocompatibilità . È troppo presto per emettere giudizi, ma è anche innegabile che a molti adesso Xbox Series X sembri già in vantaggio: almeno a coloro che non vedono l'ora di gustarvi i vecchi giochi anche sulle nuove console. Ma cos'ha annunciato Microsoft nel dettaglio? Quali funzioni sta progettando sul suo nuovo hardware? Analizziamo la situazione, e vediamo tutto quello che sappiamo .

È stato Jason Ronald, Director of Program Management di Xbox Series X, a parlare a nome della compagnia, svelando tutti i retroscena legati al nuovo progetto di retrocompatibilità . La promessa è quella di portare su Xbox Series X migliaia di giochi . Non dieci, non cento, non mille: migliaia. Si tratta certamente anche di una frecciatina rivolta alla concorrenza, e al parco titoli che sarà retrocompatibile su PlayStation 5. Sia chiaro: va bene. La competizione sul mercato è cosa naturale, si chiama concorrenza; e se sana e onesta porta vantaggi principalmente ai consumatori, quindi in queste considerazioni non vi è alcun tipo di giudizio, né positivo che negativo.

Tanta potenza, nuove funzionalità

La retrocompatibilità di Xbox Series X farà leva, naturalmente, sulla potenzialità della nuova home console Microsoft. Tanta potenza non significa di per sé vincere la scommessa e attirare da subito il pubblico di consumatori: è bene vedere come questa potenza venga poi applicata ai singoli titoli. Per quanto riguarda il retrogaming, permetterà di ottenere alcune funzionalità decisamente interessanti: l'HDR, il Quick Resume, il 4K, caricamenti più veloci di serie. Non tutti per ogni singolo videogioco, presumibilmente: Microsoft ha intenzione di analizzare caso per caso, e di intervenire a seconda delle necessità. Nessun aumento di frame rate laddove raddoppiarlo significherebbe alterare l'esperienza a livello di gameplay, ad esempio.

Tanto per cominciare i giochi di Xbox 360 e i precedenti faranno un salto di qualità dal punto di vista grafico, passando all'HDR, a una maggiore risoluzione, a colori più realistici, nitidi e puliti. La potenza di calcolo avrà applicazioni estetiche vistose, arrivando (laddove possibile) fino al 4K. Ma il colpo d'occhio generale non rappresenta l'unico aspetto rilevante in un videogioco, benché voglia giustamente la sua parte.

Ecco allora che l'SSD NVME garantirà caricamenti più veloci, nonché la possibilità di sfruttare una nuova funzione nota come Quick Resume. Si tratterà di una sorta di "congelamento rapido" della partita: il giocatore in qualsiasi momento potrà fermare la sessione in un'istantanea, e quindi riprenderla in un secondo momento da quel punto preciso in cui l'aveva interrotta.