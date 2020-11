PS5 disponibile su Amazon al day one con nuove scorte, ecco i dettagli

PS5 sarà nuovamente disponibile per l'acquisto su Amazon al day one italiano, il 19 novembre, con ulteriori scorte. Anche in questo caso limitate, purtroppo.

Dopo aver comunicato a diversi utenti che i preorder di PS5 verranno consegnati in ritardo, dunque, Amazon ha contestualmente annunciato che metterà a disposizione nuove unità della console Sony al lancio, per la precisione dopo le ore 13.00.

"La Sony PlayStation 5 sarà di nuovo disponibile su Amazon il 19 novembre 2020 dopo le 13.00. La disponibilità sarà limitata", si legge nella mail ricevuta oggi da diversi utenti.

"Faremo il possibile per spedire gli ordini effettuati il prima possibile. Qualora acquistassi l'articolo, ti invieremo un'email con una data di arrivo stimata, tuttavia questa potrebbe essere soggetta a modifiche."

Potrebbe dunque verificarsi, per assurdo, che chi è riuscito a prenotare PS5 all'apertura dei preorder se la veda recapitare in ritardo rispetto a chi invece riuscirà ad acquistarla il 19 novembre.