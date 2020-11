The Mandalorian 2x03, la recensione

Okay, ora sì che ci siamo. Il terzo episodio di The Mandalorian 2 sarà stato anche il più breve finora - soltanto 36 minuti, contro i 55 del primo episodio e i 42 del secondo - ma è stato anche il più denso in termini di narrativa. Finora abbiamo lamentato la frammentarietà della storyline di questa seconda annata, che ha proseguito la struttura a "missioni" della serie Disney + creata da Jon Favreau e Dave Filoni come fosse un videogioco di ruolo, senza però fare progressi significativi: il Mandaloriano è passato da un pianeta all'altro in cerca dei suoi simili per trovare i Jedi e, forse, il pianeta di origine del Bambino, ma è in questo episodio che finalmente i nodi cominciano a venire al pettine. Bryce Dallas Howard torna dietro la macchina da presa per portare in scena, per la prima volta in carne e ossa, nientepopodimeno che Bo-Katan Kryze. Questo nome non vi dice nulla? Allora la Forza non scorre potente in voi, giovani padawan...

L'erede

Dopo un lungo e noioso viaggio, il Mandaloriano arriva finalmente a Trask per riunire la famiglia della Frog Lady che abbiamo conosciuto nel precedente episodio. Trask è un pianeta di pescatori in cui gironzolano varie specie, tra le quali spiccano soprattutto i Mon Calamari e i Quarren. La pista che Mando sta seguendo si rivela tuttavia una trappola: lui e il Bambino se la vedono brutta, ma a salvarli sopraggiungono tre Mandaloriani. A guidare la squadra è Bo-Katan Kryze, che riconosce nel nostro Din Djarin un Figlio della Ronda, e nonostante ciò gli propone uno scambio: lui li aiuterà a riprendere le armi mandaloriane che l'Impero sta per portare via da Trask, e loro condurranno Mando dai Jedi. Inutile dire che la missione si rivelerà più complicata del previsto. I fan di Star Wars che hanno seguito le serie televisive in computer grafica Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels probabilmente riconosceranno Bo-Katan Kryze, comparsa in svariati episodi come figura centrale in alcune storyline incentrate sulle vicissitudini di Mandalore.

A interpretare Bo-Katan Kryze è l'ottima Katee Sackhoff, che già dava la voce al personaggio nei cartoon, e che gli appassionati di fantascienza ricorderanno per aver interpretato il tenente Kara Thrace in Battlestar Galactica. Nel passaggio dalla computer grafica al live action, l'attrice garantisce una lodevole coerenza, e la scelta è ulteriormente convalidata dall'età della Sackhoff, che è più o meno la stessa che avrebbe Bo-Katan. Quest'ultima è l'erede che dà il titolo all'episodio, cioè la sovrana di diritto al trono di Mandalore, se non fosse per un piccolo particolare: le manca la Spada Oscura, il manufatto che si tramandano i sovrani di Mandalore e che abbiamo visto nelle mani del Moff Gideon alla fine della prima stagione di The Mandalorian. Per saperne di più, vi rimandiamo all'approfondimento pubblicato sulla nostra gemella Movieplayer.it.