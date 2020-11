Marvel's Spider-Man: Miles Morales, video intervista a Peter Parker e Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Miles Morales è disponibile già sul mercato e in attesa che lo sia anche PS5 abbiamo fatto due chiacchiere con Peter Parker e Miles Morales in persona, ovvero con Jacopo Calatroni e Gianandrea Muià, doppiatori dei due personaggi per le edizioni italiane.

In vista dell'uscita di Marvel's Spider-Man: Miles Morales per PS4 e PS5 e della Remastered del primo Spider-Man su PlayStation 5, dunque, abbiamo intervistato i doppiatori italiani di Peter Parker e Miles Morales e quello riportato qui sopra è il video che riporta l'evento in questione, opportunamente registrato per poter essere rivisto con calma.

Nel video, lungo quasi un'ora e mezzo, vengono affrontati diversi aspetti dei giochi in questione e soprattutto, ovviamente, della lavorazione sul fronte del doppiaggio, che per la versione italiana si avvale di una produzione veramente di alto profilo.

Ricordiamo inoltre che per saperne di più potete leggere la recensione di Marvel's Spider-Man: Miles Morales e quella di Marvel's Spider-Man Remastered, due ottimi motivi per effettuare il passaggio alla next gen Sony, oppure anche solo per tornare nel mondo del personaggio Marvel su PS4.