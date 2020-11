Persona 5 Royal su Amazon in offerta al prezzo più basso di sempre

Persona 5 Royal è disponibile in offerta su Amazon, e il prezzo è il più basso di sempre: 29,99 euro anziché 59,99, per un risparmio pari al 50%: neanche su PlayStation Store il gioco è mai sceso così tanto.

Capace di totalizzare vendite per 1,4 milioni di copie, Persona 5 Royal è l'edizione aggiornata e arricchita dello straordinario RPG targato Atlus, che in questa versione include anche i testi a schermo in italiano.

I Phantom Thieves tornano in una nuova grande avventura! Questa volta, un nuovo personaggio, Kasumi Yoshizawa, si unisce al team e arricchirà con la sua presenza e la sua storia uno dei più bei JRPG degli ultimi anni.

Per la prima volta in assoluto nella storia della serie Persona, Persona 5 Royal sarà disponibile in versione completamente sottotitolata in Italiano, offrendo così una nuova esperienza di gameplay legata a Persona.

Se vi serve un'ulteriore spinta prima di procedere all'acquisto, date un'occhiata alla nostra recensione di Persona 5 Royal.