MediaWorld, volantino Black Friiiiiday: offerte su PS4 e Nintendo Switch Lite

MediaWorld sta per lanciare il suo nuovo volantino, Black Friiiiiday, con offerte sull'acquisto di Nintendo Switch Lite e di diversi giochi e accessori per PS4.

Nintendo Switch Lite può essere vostra al prezzo di 189 euro anziché 219,99, in varie colorazioni. Ci sono inoltre diversi titoli in promozione a 44,99 euro e Ring Fit Adventure a 69,99 euro anziché 79,99.

Per quanto riguarda invece PS4, c'è l'abbonamento annuale a PlayStation Plus disponibile a 44,99 euro anziché 59,99 e vari giochi nelle fasce di prezzo di 19,99, 29,99, 39,99 e 49,99 euro.

Se vi piacciono le simulazioni di guida, fra le offerte è presente anche il set di volante e pedaliera Logitech G29, compatibile con PS4 e PC, a 199 euro anziché 409.

