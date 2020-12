Devolver Digital, cinque giochi non annunciati in uscita nel 2021

Devolver Digital ha rivelato su Twitter di avere cinque giochi non ancora annunciati in uscita nel corso del 2021. Il problema è che il publisher non ha fornito alcun indizio su che titoli potrebbero essere.

Dopo aver comprato Croteam, lo studio di Serious Sam e The Talos Principle, il catalogo dell'azienda texana si è certamente arricchito e sappiamo che durante il prossimo anno lancerà almeno dieci giochi.

Alcuni saranno probabilmente dei sequel, e da questo punto di vista è lecito attendersi magari il reveal di The Talos Principle 2, se consideriamo che il primo episodio della serie è uscito nel 2014.

Per quanto riguarda invece i titoli già ufficializzati, la lista include non solo il promettente Shadow Warrior 3 di Flying Wild Hog, ma anche Olija, Card Shark, Boomerang X e Loop Hero.