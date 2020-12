PlayStation Plus, Sony rimborsa Maneater PS5 a chi lo ha acquistato di recente

Sembra che Sony stia rimborsando Maneater per PS5 agli utenti abbonati a PlayStation Plus che hanno acquistato il gioco di recente, quantomeno negli USA.

Come probabilmente saprete, il titolo sviluppato da Tripwire Interactive è presente fra i giochi gratis di gennaio 2021 su PlayStation Plus, dunque gli abbonati che lo hanno comprato di recente si saranno probabilmente mangiati le mani.

Pare che la procedura in questo caso sia stata attivata automaticamente, senza una richiesta di rimborso da parte della persona che ha pubblicato il post su Reddit per raccontare la sua esperienza.

Stando alle testimonianze di altre persone, sembra inoltre che si tratti di una pratica comune per Sony, anche se in genere bisogna effettuare una richiesta di supporto per ricevere un rimborso in situazioni simili.

Ci si chiede dunque se questo episodio rappresenti in qualche modo l'inizio di un nuovo corso per l'azienda giapponese, che potrebbe gestire in automatico questo genere di questioni stabilendo anche delle tempistiche precise per individuare chi ha diritto o meno a un rimborso.