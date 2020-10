Devolver Digital ha comprato Croteam, lo studio di Serious Sam e The Talos Principle

Con il solito stile informale, Devolver Digital ha annunciato di aver comprato Croteam, il talentuoso studio croato che ha dato i natali a Serious Sam e The Talos Principle. O forse è stato il contrario? Il messaggio ufficiale, infatti, recita in questo modo: "Croteam e Devolver Digital sono stati fidanzati per così tanto tempo che abbiamo deciso di fare il passo successivo e sposarci". E come succede spesso in questi casi, non si capisce mai chi sia il vero capo della coppia.

Per i fan di Devolver Digital questa potrebbe essere una brutta notizia. Avevamo lasciato il publisher alle prese con l'acquisto di Konami e adesso lo troviamo invischiato col (seppur ottimo) Croteam.

Devolver ha garantito la libertà creativa totale al team croato, anche perché le indicazioni che saranno date, continua il folle comunicato stampa, "saranno stupide e Croteam farà bene ad ignorarle."

Croteam è stato fondato a Zagabria nel 1993 e può contare su di un team di oltre 40 impiegati. Al momento sta lavorando a The Talos Principle 2, Serious Sam e possiede un programma di incubazione di nuovi progetti chiamato Croteam Incubator.

La collaborazione tra queste due realtà darà vita sicuramente a nuovi e folli progetti. E se il buongiorno di vede dal mattino...