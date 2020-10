Obsidian assume come Senior Narrative Designer l'ex writer di Mass Effect

Obsidian Entertainment è in pieno fermento. L'acquisizione da parte di Microsoft sembra aver dato allo studio quella sicurezza e quelle risorse per seguire tutti i suoi ambiziosi progetti. E per mantenere alto il livello qualitativo di tutti i suoi lavori il team ha appena assunto Jay Tuner, un veterano che nel suo recente passato è stato writer presso Bioware per Mass Effect 2 e 3 e Lead Writer di Visceral Games per Army of Two: The Devil's Cartel. Non sappiamo su quali progetti Turner lavorerà, ma il suo ruolo sarà quello di Senior Narrative Designer.

Per il momento Obsidian è ufficialmente al lavoro su tre fronti: il divertente, ma piccolo Grounded (che recentemente ha aggiunto l'italiano tra le lingue supportate), i nuovi contenuti di The Outer Worlds e l'ambizioso Avowed, questa è l'anteprima che abbiamo scritto dopo la sua presentazione.

Una persona con l'esperienza di Turner, quindi, non può che fare molto bene all'azienda. Dopo un passato come Associate Editor di GamePro, l'americano è passato in Bioware dove ha lavorato come writer in Mass Effect 3, Mass Effect 2, Mass Effect: Arrival, Kasumi: Stolen Memory, Zaeed: The Price of Revenge e ha scritto i dialoghi di Dragon Age: Origins.

Nel 2011 si è trasferito presso Visceral Games dove ha collaborato allo sviluppo di Dead Space 3 e di Army of Two: The Devil's Cartel. Poi ha fatto il Narrative Director di n-Space e lo staff writer Cryptic Studios, dove ha lavorato a Magic Legends MMO e ha introdotto i Planeswaker nel canone di Magic.

E infine il passaggio ad Obisidian, dove potrebbe aiutare a scrivere la storia del ad ambientazione storica che si dice essere in lavorazione assieme a Avowed.