Among Us: data d'uscita della mappa Airship e dell'aggiornamento gratuito

A distanza di diversi mesi dal suo annuncio, Innersloth ha finalmente annunciato la data d'uscita della mappa Airship di Among Us. Questa nuova mappa arriverà il 31 marzo 2021 assieme ad un aggiornamento gratuito che aggiungerà diversi nuovi interessanti elementi di gioco su PC, mobile e console.

Lo studio aveva annunciato l'arrivo di Airship durante i The Game Awards 2020. Dallo scorso dicembre sono passati diversi mesi e finalmente lo studio è in grado di pubblicare ufficialmente questo nuovo scenario.

Come dice il nome, Airship sarà ambientata all'interno di un grosso aereo cargo. Quello che dovremo fare al suo interno, però, non differirà da quanto visto finora: la Crew dovrà portare a termine degli speciali compiti, mentre gli Impostori dovranno pian piano far fuori tutti.

Tra i principali miglioramenti del nuovo aggiornamento troviamo la possibilità di scegliere in che stanza iniziare la partita, un sistema di account embrionale che dovrebbe aiutare con la moderazione e l'introduzione delle scale.

Lo studio ha spiegato che non è stato semplice per loro far sì che tutto funzionasse bene su tutte le piattaforme, soprattutto considerando che Innersloth è uno studio di sole 5 persone. Perchè non assumono qualcuno, quindi? Lo studio ha dato due risposte piuttosto semplici: la prima è quella che essendo in pochi non vogliono rovinare l'alchimia dello studio, la seconda è che essendo in pochi, assumere una persona porta via tantissimo tempo.