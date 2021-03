Among Us, con la mappa Airship arrivano nuovi cappelli e accessori

Among Us sta finalmente per ricevere l'atteso aggiornamento che introdurrà la nuova mappa Airship, ma con questa arriveranno anche altre novità tra le quali non potevano mancare nuovi cappelli e accessori per modificare l'aspetto dei personaggi.

Come ben sanno tutti i numerosi giocatori di Among Us, la personalizzazione degli avatar è un elemento fondamentale, anche perché la distinzione tra uno e l'altro dipende proprio da questi, essendo per il resto basati sul medesimo disegno. La questione è talmente importante da essere praticamente alla base di tutto il modello economico su cui si basa Among Us, visto che la versione mobile è gratuita ma vi si possono acquistare a parte queste customizzazioni aggiuntive.

Per il giocatore di Among Us, insomma, il copricapo è una cosa seria, al livello della skin classica. Per questo motivo, si attende con impazienza anche di scoprire quali nuove personalizzazioni porterà con sé la mappa Airship e l'aggiornamento gratuito che giungerà insieme a questa il 31 marzo 2021.

Per il momento, solo due "cappelli", per così dire, sono stati svelati da Innersloth per il prossimo aggiornamento, visibili nei tweet riportato qui sotto: le "sopracciglia arrabbiate", che sono precisamente quello che dicono di essere, aggiungendo un paio di folte sopracciglia increspate sulla fronte del personaggio, e l'unicorno, che ovviamente aggiunge un corno in testa. Entrambi saranno gratuiti e indubbiamente avranno grande successo presso il pubblico. Da notare che anche l'account ufficiale Xbox è intervenuto nella discussione presentando il "Boxicorn" come il "look di sempre", iniziativa molto apprezzata dall'account Twitter di Among Us che ha risposto con il celebre "You're breathtaking".