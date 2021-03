Judgment 2 in sviluppo presso il team di Yakuza, secondo un insider

Judgment 2 potrebbe essere in sviluppo presso il team di Yakuza all'interno di Sega, in base a quanto riferito da un insider considerato affidabile al sito The Tojo Dojo, con un'informazione ovviamente non confermata e da considerare una voce di corridoio.

Secondo quanto riferito dal sito, la fonte interna avrebbe dato prova di essere a conoscenza dei fatti, ma non sappiamo quale sia questa prova, dunque ci limitiamo a riportare la questione: non ci sono dettagli al riguardo, ma Sega e il team di Yakuza avrebbero dunque intenzione di dare un seguito a Judgment, interessante action sullo stile proprio della suddetta serie ma che presentava anche varie dinamiche differenti.

Sviluppato dai medesimi autori, il gioco uscito nel 2018 su PS4 e destinato a tornare su PS5, Xbox Series X|S e Stadia il 23 aprile 2021 è costruito sull'engine e sullo stile tipico di Yakuza ma mette in scena una storia diversa, incentrata sul personaggio di Takayuki Yagami, avvocato caduto in disgrazia e impegnato in una sorta di missione di redenzione come detective privato.

Il tutto sembra collegato alla medesima voce di corridoio emersa ieri, sul misterioso trademark "Lost Judgment" registrato da Sega, che ha fatto pensare a un possibile seguito per il gioco. Il sito The Tojo Dojo aveva messo in dubbio la possibilità che si potesse trattare di un seguito di Judgment, ma la fonte ha invece confermato come la cosa abbia proprio a che fare con un nuovo gioco.

Sembra infatti che Sega abbia utilizzato il titolo Lost Judgment come nome provvisorio per il progetto, insieme anche a Judgment: Seize The Truth, in attesa di decidere un titolo definitivo. Sembra inoltre che il nuovo capitolo abbia come protagonista Yagami e il suo sidekick Kaito. Pare inoltre che il tono generale sia destinato ad essere più oscuro rispetto al primo capitolo.