The Last of Us 2 e Left Behind: easter egg scovato in Uncharted 4

I giocatori di The Last of Us 2 e Uncharted 4 hanno scovato un nuovo easter egg all'interno delle più recenti avventure di Nathan Drake. Come potete vedere voi stessi nell'immagine in calce, all'interno di Fine di un ladro è possibile trovare delle pillole della farmacia "Weston", la stessa di The Last of Us 2.

Gli autori di Uncharted 4 hanno quindi inserito un easter egg su un gioco che non era ancora stato annunciato? Non proprio. Come viene fatto notare anche dai commenti su Reddit (fonte dell'immagine che vedete in calce), la farmacia Weston è già presente in Left Behind, il DLC del primo The Last of Us. Il riferimento è quindi probabilmente legato al primo gioco ed è poi stato portato avanti con la seconda avventura di Ellie.

In passato, però, era veramente accaduto che Uncharted includesse un riferimento a The Last of Us, prima ancora dell'annuncio del gioco. Uncharted 3, infatti, include un giornale che parla di una strana infezione, ovvero il cordyceps. L'annuncio di The Last of Us sarebbe dovuto avvenire prima dell'uscita del gioco di Nathan Drake, ma alcuni ritardi hanno costretto il team a rimandare i piani, quindi l'easter egg ha assunto un senso solo tempo dopo.

Vi segnaliamo infine, riguardo alla serie di HBO dedicata a The Last of Us, che la prima stagione è basata sulla storia del gioco originale. Inoltre, Druckmann ci ha parlato della mazza da golf e ne ha spiegato il motivo.