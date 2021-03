Serious Sam 4, patch 1.08: nuova versione del Serious Editor e supporto per le mod

Croteam ha annunciato che con l'aggiornamento 1.08 di Serious Sam 4 è stato aggiunto il supporto per le mod, compreso lo Steam Workshop, e una nuova versione del Serious Editor per chiunque voglia dedicarsi a modificare il gioco.

Naturalmente non mancano anche fix e ottimizzazioni varie, che rendono Serious Sam 4 ancora più fluido. Infine, sono stati aggiunti ben diciannove personaggi giocabili, inclusi il team AAA, tutti i PNG principali e, soprattutto, la super Nonna, la vera protagonista del gioco.

Nel caso vi interessi conoscere le nuove caratteristiche del Serious Editor, Croteam ha anche pubblicato un filmato dedicato a illustrarle.

Per festeggiare le novità, attualmente Serious Sam 4 è in offerta su Steam con il 40% di sconto. Ossia potete prenderlo a 23,99€ (o 29,99€ nel caso vogliate la Deluxe Edition), invece di 39,99€ (o 49,99 per la Deluxe Edition).

Prima di lasciarvi vi ricordiamo anche che Croteam ha pubblicato un maxi aggiornamento per Serious Sam 2, per cercare di risollevare la fama del gioco, considerato il peggiore della serie.