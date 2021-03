I Pokémon più amati nel mondo: una mappa delle creature più popolari, paese per paese

Pokémon compie 25 anni in questo periodo e, per l'occasione, il sito The Toy Zone ha organizzato un'iniziativa davvero molto interessante, che consente di rilevare quali siano le creature più popolari nel mondo e le rispettive preferenze che emergono paese per paese, riportando il tutto in una mappa globale.

In quella che potrebbe essere una delle iniziative più elaborate di questo 25esimo anniversario di Pokémon, provenendo oltretutto da una fonte non ufficiale, The Toy Zone ha raccolto i dati a partire dalle ricerche su Google: ha rilevato la maggiore quantità di ricerche sui Pokémon effettuate paese per paese, riuscendo in questo modo a vedere quali siano le creature più popolari in ogni diversa area geografica.

Il risultato è questo grande planisfero tutto a tema Pokémon, che dimostra quali sono le preferenze specifiche di ogni paese. Ovviamente il sistema di ricerca utilizzato non garantisce proprio una grande precisione, ma possiamo farci delle idee generali sulle preferenze per quanto riguarda i Pokémon.

Per esempio, si nota come, al livello globale, il Pokémon più popolare risulti essere Pikachu, che compare circa una volta ogni dieci sulla mappa, ma emergono anche risultati molto particolari, come Onix che risulta particolarmente ricercato in America Latina, mentre l'Europa si dimostra piuttosto variegata come gusti. In Italia, in particolare, il Pokémon più popolare sembra essere Charizard.

Da notare, peraltro, che il risultato relativo al Giappone non corrisponde con il sondaggio ufficiale che era stato indetto da The Pokémon Company in tale paese qualche tempo fa, cosa che dimostra come il tutto sia alquanto arbitrario: in questa nuova mappa Kabuto risulta la creatura più popolare, mentre dal sondaggio emergeva Dedenne.

Per il resto, attendiamo informazioni sui nuovi capitoli della serie in sviluppo, ovvero Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus.