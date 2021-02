Chi è il Pokémon più amato? La classifica ufficiale delle 30 creature più popolari

The Pokémon Company ha stilato la classifica delle 30 creature più popolari della serie in una top 30 che potremmo definire ufficiale, considerando che proviene dalla compagnia in questione, sebbene ovviamente il campione che ha partecipato al sondaggio non sia ampio come l'intera community mondiale.

In ogni caso, questo ci consente di stabilire, almeno parzialmente, quali siano i Pokémon più amati dal pubblico in linea di massima, con risultati che non mancheranno di far discutere gli appassionati del brand. Il sondaggio è stato effettuato partecipando attraverso Twitter e utilizzando gli hashtag proposti, ma era limitato agli utenti giapponesi, cosa che potrebbe rappresentare una certa discrepanza di gusti rispetto agli altri.

In ogni caso, vediamo la classifica, che pone Dedenne al primo posto, con Cincinno e Sableye a seguire, formando il podio: