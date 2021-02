Pokémon Presents e State of Play sono gli argomenti del Cortocircuito di oggi

Come ogni venerdì torna Il Cortocircuito, questa volta alle 15.30. Pierpaolo Greco e Vincenzo Lettera saranno in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it per parlare di quello che abbiamo visto durante lo State of Play! È però una puntata speciale perché avremo modo di seguire in diretta anche il Pokémon Presents.

Il Cortocircuito durerà fino alle 17.30, come al solito, e avremo modo di commentare il Pokémon Presents subito dopo la sua conclusione, per discutere a caldo di quello che pensiamo dell'evento. Oltre a Pierpaolo e Vincenzo, ci sarà spazio anche per Alessio Pianesani e Francesco Serino subito dopo la conclusione del Pokémon Presents.