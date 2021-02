Kena: Bridge of Spirits, il prezzo ufficiale è accessibile, in due edizioni

Kena: Bridge of Spirits ha una pagina sul PlayStation Store e quindi anche un prezzo ufficiale fissato, che a quanto pare risulta piuttosto accessibile, non rientrando nella fascia dei classici tripla A: il gioco sarà acquistabile per 39,99 euro su PS4 e PS5, con un'edizione Digital Deluxe a 49,99 euro.

Con l'arrivo della next gen l'incremento dei prezzi è ormai una realtà e i giochi PS5 possono arrivare agli 80 euro, ma questo riguarda soprattutto le produzioni maggiori, ovvero i tripla A che rientrano nella fascia di prezzo più alta, al di sotto della quale si muovono però diverse altre tipologie di prodotti, anche molto validi come il qui presente gioco di Ember Lab.

Trattandosi di un gioco sostanzialmente indie, almeno come livello di produzione, il prezzo è dunque più basso di quello che può caratterizzare i giochi di profilo più alto. Con il pre-ordine aperto sulla pagina ufficiale di PlayStation Store, viene dunque fuori che l'edizione standard, per PS4 e PS5, costa 39,99 euro, mentre l'edizione Digital Deluxe costa 10 euro in più e contiene: