Pokémon: Diamante e Perla remake e nuovo gioco ad ambientazione feudale annunciati oggi?

Un Pokémon Presents, evento di presentazione specificamente dedicato al mondo dei Pokémon, verrà trasmesso oggi, 26 febbraio 2021, alle ore 16:00, ma c'è un insider (o presunto tale) che avrebbe già svelato i giochi che rappresenteranno l'annuncio maggiore contenuti nella presentazione di oggi, ovvero Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl, oltre a un nuovo Pokémon principale da parte di Game Freak per il 2022 che sarebbe una sorta di prequel ad ambientazione feudale.

Per quanto riguarda i primi due si tratterebbe, evidentemente, di nuove versioni dei celebri Pokémon Diamante e Perla, che ricorrono ormai da tempo nelle voci di corridoio con sempre maggiore consistenza. Di Pokémon Diamante e Perla Remake avevamo già parlato anche questa settimana con un insider sicuro dell'annuncio in questione, cosa peraltro corroborata dalla comparsa di due misteriosi giochi nel database di GameStop.

In questo caso è l'insider PraticalBrush12, che di recente ha azzeccato in maniera piuttosto precisa l'ultimo Nintendo Direct e le informazioni su Diablo provenienti dalla BlizzCon, a ribadire il concetto: durate il Pokémon Presents di oggi verranno svelati Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl, ovvero le riedizioni di Diamante e Perla, per Nintendo Switch.

Secondo quanto riferito dalla fonte in questione, entrambi i titoli dovrebbero essere previsti per il 2021 e dovrebbero essere basati su una nuova veste grafica in 3D dallo stile "chibi".

L'altro gioco sarebbe particolarmente interessante, perché si tratterebbe di un capitolo appartenente alla serie maggiore, costruito come un open world ma caratterizzato dall'essere un prequel ambientato nella regione di Sinnoh nel passato, con uno stile che richiama il Giappone feudale. Sviluppato direttamente da Game Freak, questo nuovo capitolo di Pokémon sarebbe previsto per il 2022 su Nintendo Switch.

A questo punto, in ogni caso, non resta molto a conoscere la verità: il Pokémon Presents andrà in onda oggi pomeriggio alle ore 16:00, dunque dovete soltanto rimanere sintonizzati, visto che lo seguiremo in diretta anche con il Cortocircuito di oggi sul nostro canale Twitch.