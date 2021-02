Pokémon Diamante e Perla: da GameStop compaiono due misteriosi giochi nel database

L'account Twitter Centro Pokémon LEAKS ha pubblicato un'immagine che sembra essere stata presa da un computer interno a GameStop. Da questa schermata si vede come siano state aggiunte due misteriose SKU, ovvero delle posizioni fittizie che dovranno essere riempite una volta che si avranno le prime informazioni dei giochi, per Nintendo Switch. Che siano i placeholder di Pokémon Diamante e Perla?

Sono ormai diverse settimane che si parla dei fantomatici remake di Pokémon Diamante e Perla. Secondo i bene informati, infatti, il rifacimento dei due capolavori per Nintendo DS sarà il culmine dei festeggiamenti dei 25 anni dei suoi mostri tascabili.

Secondo Centro Pokémon LEAKS a corroborare queste teorie arriva una schermata che sembra essere stata presa direttamente dai computer che hanno accesso al database di GameStop. Da quanto si evince, nelle scorse ore sono stati aggiunti due nuovi misteriosi giochi per Nintendo Switch dal costo di 59.99 dollari. In passato questa operazione è stata fatta poche ore prima dell'annuncio di un qualche gioco importante. Si tratta di modo per aver tutto pronto e poter avviare le operazioni di prenotazione dopo pochi secondi dalla presentazione ufficiale.

Visto che si dice che la presentazione del remake di Pokémon Diamante e Perla sia dietro l'angolo, in molti hanno visto in questa aggiunta al database di GS una sorta di conferma alle loro teorie/desideri. Al momento non c'è modo per verificare se si tratta di giochi di Pokémon o meno, ma -come sempre- vi racconteremo ogni evoluzione della vicenda.